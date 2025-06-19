سان بطرسبورج- دينا خالد:

قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد الـ "بريكس"، إن العالم يعيش في الوقت الحالي، عدة أزمات مختلفة، مثل نسب التضخم المرتفعة لعدد من الدول، والاختراق لوسائل الاتصال والتوترات السياسية اللوجستية والتغيرات المناخية الكبيرة، حيث نرى أن جميع الأسواق تأثرت بكل هذة التقلبات.

وأضافت روسيف، خلال جلسة جمعتها مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على هامش مؤتمر بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أنه في الوقت الذي نشهد فيه كل هذة التوترات، نشهد تنامي اقتصاديا في دول مختلفة، هذا النمو وصل إلى 43% من إجمالي النمو العالمي.

وأشارت روسيف، إلى أن التقلبات السعرية في سعر الدولار تجعل الكثير من الاستثمارات ليس فائدة منها، فالدولار ليس وسيلة التمويل فقط، ولكنه عامل مهم في جذب استثمارات جديدة.

وتابعت روسيف، أن هناك سلسلة من التحديات الاقتصادية العالمية بداية من أزمة كورونا حتى الأزمة العالمية الحالية.

وأشارت روسيف، إلى دور مجموعة البريكس، قائلة، "العالم لا يستطيع أن يبقى وحيد القطب.. نحن نواجه الثروة الصناعية الرابعة، ولا يوجد بلد ينتج كل البضائع ولا يوجد بلد يستهلك فقط".

وانطلقت أمس أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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