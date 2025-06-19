باستثناء السعودية.. اللون الأحمر يسيطر على البورصات الخليجية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

سجلت البورصات الخليجية هبوطًا جماعيًا لمؤشراتها الرئيسي ما عدا السوق السعودي؛ مدفوعة بتصاعد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل التي دامت لمدة 6 أيام منذ الجمعة الماضية.

هبوط جماعي للبورصات الخليجية

-حققت بورصة قطر، هبوطًا لمؤشرها العام بنسبة 84% أى ما يعادل 86.7 نقطة ليسجل مستوى 10261 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- انخفض مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.31 % أى ما يعادل 13.95 نقطة ليستقر عند مستوى 4506 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

- على نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضًا بنحو 0.68 %عند مستوى 5269 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي هبوطًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.74% عند مستوى 9423 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 1.56% أى ما يعادل 135.81 نقطة ليستقر عند مستوى 8543 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-انخفض مؤشر بورصة البحرين العام بشكل طفيف بنسبة 0.75 % أى ما يعادل 14.12 نقطة ليسجل مستوى 1874 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

البورصة السعودية تغرد عكس السرب

-ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.18 % أي بما يعادل 19.58 نقطة ليصل إلى مستوى 10610 نقطة.

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