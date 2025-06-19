إعلان

باستثناء السعودية.. اللون الأحمر يسيطر على البورصات الخليجية اليوم

04:42 م الخميس 19 يونيو 2025

البورصات الخليجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

سجلت البورصات الخليجية هبوطًا جماعيًا لمؤشراتها الرئيسي ما عدا السوق السعودي؛ مدفوعة بتصاعد حدة الحرب بين إيران وإسرائيل التي دامت لمدة 6 أيام منذ الجمعة الماضية.

هبوط جماعي للبورصات الخليجية

-حققت بورصة قطر، هبوطًا لمؤشرها العام بنسبة 84% أى ما يعادل 86.7 نقطة ليسجل مستوى 10261 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- انخفض مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.31 % أى ما يعادل 13.95 نقطة ليستقر عند مستوى 4506 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

- على نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضًا بنحو 0.68 %عند مستوى 5269 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي هبوطًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.74% عند مستوى 9423 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 1.56% أى ما يعادل 135.81 نقطة ليستقر عند مستوى 8543 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-انخفض مؤشر بورصة البحرين العام بشكل طفيف بنسبة 0.75 % أى ما يعادل 14.12 نقطة ليسجل مستوى 1874 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

البورصة السعودية تغرد عكس السرب

-ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.18 % أي بما يعادل 19.58 نقطة ليصل إلى مستوى 10610 نقطة.

اقرأ أيضًا :

البورصة تهبط 1.60% بمنتصف الجلسة.. فما الأسباب؟

"مؤشر الشريعة الإسلامية" يرتفع 23% بعد عام على تدشينه.. فما الأسباب؟

شعبة الذهب تتوقع تخطي أسعار الذهب التوقعات لهذا السبب

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصات الخليجية السعودية السوق السعودي الحرب بين إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قطر تدرس صفقة سياحية بمصر بقيمة 3.5 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط
قصف البورصة وسوروكا.. إسرائيل تشتعل جراء هجوم إيراني غير مسبوق- فيديوهات وصور
رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟