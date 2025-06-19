كتبت- دينا كرم:

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق بالأمس بلاغًا بوقوع حادث انهيار لأحد الحفارات البحرية المتقادمة المتوقفة عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب بخليج السويس، وفي ضوء ما تم رصده من قبل الجهات المختصة>

,وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم أن الحفار المتوقف والذي تعرض لحادث الانهيار يتبع شركة خاصة تُدعى (SHIV-VAN HERITAGE)، وهي شركة غير مسجلة حالياً ضمن الشركات العاملة بقطاع البترول المصري، ولا تنفذ أي أنشطة تشغيلية داخل مصر.

ويتمركز الحفار المذكور بمنطقة الانتظار برأس غارب، بمحاذاة موقع الشركة العامة للبترول، حيث ظل متوقفاً عن العمل منذ عدة سنوات، وتم الحجز عليه سابقاً لصالح أحد البنوك.

ووفق بيان الوزارة اليوم تشير التحقيقات الأولية إلى أن الانهيار يُرجح أنه ناتج عن تآكل الأرجل الداعمة للحفار بفعل الصدأ الناتج عن تقادم المعدة وتعرضها الطويل للعوامل الجوية.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو تسربات لمواد بترولية، نظراً لأن الحفار خارج نطاق التشغيل منذ فترة طويلة.

كما أظهرت نتائج المسح البيئي الذي أُجري صباح اليوم استقرار الوضع البيئي بالمنطقة وعدم وجود أية آثار تلوث أو مخاطر على البيئة المحيطة.

وتتابع الوزارة الموقف عن كثب من خلال التوجيهات الصادرة لجهاتها التنفيذية التابعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيق في ملابسات الواقعة، مع التواصل مع الجهات المعنية للتحري حول الوضع القانوني للشركة المالكة للحفار.

وتجدد وزارة البترول والثروة المعدنية تأكيدها على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة والمنشآت، والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.