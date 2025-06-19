نوفاك: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا بنحو 62%

سان بطرسبورج- دينا خالد:

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي،

إن هذا المنتدى سيأتي بحوافز استثمارية عديدة وإطلاق نموذج جديد للتنمية مع بلدان ضخمة مثل الصين والهند.

وأضاف نوفاك، إن حجم التجارة الثنائية مع السعودية في عام 2024 ارتفع بأكثر من 62%.

وأشار نوفاك، إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين روسيا والسعودية خلال الـ 10 سنوات الماضية في مجالات التكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والبتروكيماويات.

أن حصة الدول النامية المشتركة في البريكس من التنمية ارتفعت إلى 36% من نسبة النمو العالمي، كما انخفض قيمة معدل النمو في الـ 7 دول الكبرى إلى 35% مقابل 75% في السابق.

وأشار نوفاك، إلى أنه الفترة الأخيرة نشطت ما تعرف بأسم حروب التعريفات الجمركية، كما أصبحت الدول تستخدم العقوبات التجارية، وأصبحنا نرى أن المؤسسات الدولية الكبرى لم تعد تعمل بشكل فعال.

ويرى نوفاك، أن حروب التعريفات الجمركية من الممكن أن تتسبب في خفض نسبة النمو العالمي بنسبة لا تقل عن 0.05%.

وأكد نوفاك، إلى أن حروب الشرق الأوسط تؤثر على الاقتصاد العالمي وتتسبب في تعطيل حركة التبادل التجاري اللوجستي.

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