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وزارة الاتصالات تعلن فتح باب التقديم في مبادرة بُناة مصر الرقمية

03:34 م الخميس 19 يونيو 2025

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في "مبادر بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2025/2026.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تعد المبادرة منحة مجانية تهدف إلى إعداد كوادر تقنية عالية التخصص في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري من خلال توفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وتشمل المبادرة عدة مسارات تدريبية، منها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة السحابية، والفنون الرقمية، وتحليل الأعمال، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي التطبيقي للمحترفين.

ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وتخرج خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحاصلًا على تقدير عام "جيد جدًا" على الأقل أو مجموع نقاط تراكمي لا يقل عن 3.0.

وتلك المستندات المطلوبة للتقديم في المبادرة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- شهادة التخرج أو إفادة نجاح مؤقتة.

- أصل شهادة أداء الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء عنها للذكور.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: هنا

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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة بُناة مصر الرقمية
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