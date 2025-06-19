ارتفاع كبير في أسعار المانجا بالأسواق؟ الشعبة تجيب

كتبت- دينا كرم:

تشهد أسعار المانجو ارتفاعًا في الأسواق لدى المتسهلكين، حيث تصل في بعض المناطق إلى 150 و200 جنيه للكيلو مع دخول موسم الصيف.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار المانجو يرجع إلى أن المعروض في الأسواق هي البشائر، وليس الإنتاج الكامل، لذلك ترتفع الأسعار في بداية الموسم، نتيجة قلة المعروض.

وأوضح النجيب، "لمصراوي"، أن الكميات المتوفرة حاليًا من المانجو في الأسواق تعود إلى محصول أسوان، والذي بدأ طرحه مؤخرًا في الأسواق حيث أن المتوافر في الأسواق هو البشائر.

وأشار إلى أن الإنتاج سيشهد زيادة ملحوظة مع دخول مانجو الإسماعيلية إلى الأسواق خلال شهر، وهي المحافظة التي تعد من أكبر المناطق المنتجة للمانجو في مصر، مما قد يساهم في خفض الأسعار نتيجة وفرة المعروض.

وأكد النجيب أن تراجع الأسعار مرهون بزيادة الإنتاج، موضحًا أن السوق يخضع لآلية العرض والطلب، فكلما ارتفعت الكميات المعروضة انخفضت الأسعار، والعكس صحيح.

أسعار الجملة الرسمية

وذكر أسعار المانجو في سوق الجملة، حيث يسجل كيلو المانجو البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بينما يسجل كيلو المانجو الصديقه من 20 إلى 50 جنيهًا.

وتابع أن كيلو المانجو السكري يتراوح من 20 إلى 50 جنيهًا، وكيلو المانجو الزبدية من 20 إلى 40 جنيهًا، بينما كيلو المانجو العويسي يتراوح من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

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