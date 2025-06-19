البورصة تهبط 1.60% بمنتصف الجلسة.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.60% عند مستوى 30346 نقطة، وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%.

سجل رأسمال السوقي خسائر تصل لـ 25 مليار جنيه بمنتصف جلسة اليوم، ليسجل 2.158 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.183 تريليون جنيه سعر الفتح.

أوضح ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن تراجعات البورصة خلال تعاملات اليوم، ترجع إلى الضغوط البيعية من المؤسسات كانت السبب الرئيسي، نتيجة تصاعد حدة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة واستمرار وتيرة الحرب دون التوصل إلى حل سلمي، وهو ما تسبب في حالة من الهلع لدى رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف نبيل، أن من بين الأسباب الأخرى لاستمرار التراجع، دخول بعض الشركات في بيع نسب "المارجن" أي الشراء الهامش بعد تجاوزها الحدود القانونية، ما استدعى تنفيذ عمليات إغلاق إجبارية، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على السوق.

وأشار إلى أنه رغم تلك التراجعات، فقد شهدت جلسة أمس صافي شراء من أغلب المؤسسات الأجنبية، كما أبدت بعض الأسهم تماسكًا مؤقتًا في نهاية الجلسة.

وتوقع أن يشهد السوق تماسكًا بنهاية جلسة اليوم، خاصة مع قرب المؤشر من منطقة الدعم الحالية عند مستوى 30 ألف نقطة، والتي من غير المرجح كسرها على الأقل خلال جلستي اليوم والأحد.

وأوضح نبيل، أنه حتى الآن لم يصل السوق إلى مستويات التراجع الكبيرة التي سجلتها في جلسة الأحد الماضي، والتي شهدت خلالها البورصة هبوطًا بنحو 2400 نقطة، مقارنة بانخفاض اليوم الذي لم يتجاوز 500 نقطة حتى الآن.