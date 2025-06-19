البورصة تعلن قيد أسهم "سولار سول للطاقة" بشكل مؤقت بـ 25 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة قيـــد أسهــم شركة سولار سول للطاقة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه موزع على 250 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في اصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، فإن الشركة تلتزم باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وتابع البيان، أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من ( 1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

واسكملت أنه تلتزم الشركة بتضمين نشرة طرح اسهم الشركة بالبورصة تعهدات من المساهمين الرئيسيين او من يحلون محلهم من باقي المساهمين برأس مال شركة سولار سول للطاقة ، بالاستمرار بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من إجمالي الأسهم المملوكة لهم برأس مال الشركة وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة و المقيدة لحين الالتزام بتنفيذ الخطة المستقبلية للشركة والانتقال للسوق الرئيسي ، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بتجميد الأسهم الواردة بالبند (8) من المادة (9) كحد أدني لشروط تجميد الأسهم.

وأكد البيان، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط " طاقة وخدمات مساندة" اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19/06/2025، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة " SLAR.CA " وبمراعاة عدم التداول على الورقة المالية الا بعد استيفاء الشركة للبنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة و تدرج على النحو التالي:(ص1 – ص2) 250 مليون سهم.