سان بطرسبورج- دينا خالد:

وقعت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لـ"المركز الروسي للتصدير"، و صفاء عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لـ"صادرات البحرين"، اتفاقية تعاون روسية بحرينية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس، أثناء افتتاح جناح دولة البحرين التي تحل ضيفا على المنتدى هذا العام.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين روسيا ومملكة البحرين، مع التركيز على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

ونص الاتفاق، على أن الطرفين سيعملان بشكل مشترك على تحليل الأسواق المحتملة التي يمكن أن تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

كما يتضمن الاتفاق تطوير مبادرات مشتركة لاستكشاف القطاعات الواعدة، وتحديد المشاريع الاستثمارية التي تخدم مصالح الجانبين.

وانطلقت أمس أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

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