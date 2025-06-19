كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والطماطم، والباذنجان، والبرتقال، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل، والكوسة، والفلفل الرومي، والخوخ، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 20 و60 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و31 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.