كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كيلو السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و 135 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 320 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.