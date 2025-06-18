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هيئة البريد تطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد على مستوى الجمهورية

09:45 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الهيئة القومية للبريد

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كتبت- آية محمد:

اطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة توصيل مستندات التجنيد للمواطنين في جميع انحاء الجمهورية، بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وفق بيان للهيئة اليوم.

وتمثل هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين استلام عدد من المستندات الرسمية المرتبطة بإدارة التجنيد والتعبئة، مثل الاصدار التالي لشهادات الإعفاء النهائى والنماذج ( ٧جند ؛ ٢-٣ جند ؛ صغار السن ) دون الحاجة للتوجه إلى الجهات المختصة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مستويات الراحة والأمان.

ويستطيع المواطنون الراغبون في الحصول على هذه الخدمة تسجيل طلباتهم عبر الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وعقب إتمام التسجيل واتباع الخطوات المحددة، يتولى البريد المصري توصيل المستندات المطلوبة للمواطنين في محل اقامتهم في أي مكان علي مستوي الجمهورية، وذلك باستخدام خدمات التوصيل السريع وفق لأعلى معايير الكفاءة والموثوقية.

ويمضي البريد المصري قدمًا في توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير باقة متنوعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم، وذلك في اطار تعزيز دور الهيئة القومية للبريد كمؤسسة وطنية محورية في دعم البنية التحتية الرقمية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

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