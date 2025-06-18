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يتوسطها علم مصر.. ورقة نقدية روسية عليها أعلام دول الـ"بريكس" في منتدى بطرسبرج

06:11 م الأربعاء 18 يونيو 2025

عملة البريكس الموحدة

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سان بطرسبرج- دينا خالد:

عُرضت ورقة نقدية رمزية من فئة 200 روبل مخصصة لعملة البريكس الموحدة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يقام حاليا في دولة روسيا.

وتتوفر الورقة النقدية حاليًا في نسخة واحدة فقط، وطُبعت في طبعة محدودة، لكن المنظمين يأملون في توزيعها على نطاق واسع مستقبلًا.

وانطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

عملة البريكس

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