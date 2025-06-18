إسرائيل تستأنف تصدير الغاز إلى مصر اعتبارًا من يوم الخميس

كتبت- دينا كرم:

صرّح وزير الطاقة إيلي كوهين بأن إسرائيل قد تستأنف بعض صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن اعتبارًا من يوم الخميس، على الرغم من أن الكميات الأولية ستكون محدودة، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

وكانت أوقفت إسرائيل الإنتاج في أكبر حقولها للغاز، ليفياثان، في 13 يونيو الجاري بعد أن شنت غارات جوية على إيران، مما أدى إلى توقف الإمدادات إلى مصر، التي تعتمد على الواردات.

وأدى هذا التطور إلى انخفاض تدفقات الغاز إلى العديد من الأنشطة الصناعية، كما انقطعت الشحنات إلى الأردن، مما أجبر البلاد على تعليق الإمدادات إلى مصانعها مؤقتًا.

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