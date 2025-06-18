منتدى بطرسبرج.. خالد حنفي: مصر مهتمة بالتحالف مع روسيا كشريك تجاري

سان بطرسبرج- دينا خالد:

قال خالد حنفي، عضو المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن مصر مهتمة بتنويع شركاءها التجاريين، ولذلك هناك اهتمام كبير بالتعاون والتحالف مع روسيا.

وأضاف حنفي، لمصراوي، على هامش منتدى بطرسبرج، أن مجالات التعاون بين مصر وروسيا كبيرة جدا، ومن أبرز هذة المجالات هي النفط ومصادر الطاقة، كما تعتبر روسيا من أكبر موردي القمح للسوق المصري، كما تعد روسيا من أكبر الأسواق العالمية في القطاع الزراعي.

وأشار حنفي، إلى أن هناك تجربتين ناجحتين في الشراكة بين مصر وروسيا وهما الضبعة النووية والمنطقة الروسية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتسعى مصر في الوقت الحالي لمزيد من الشراكات المصرية الروسية.

وتابع حنفي، أنه يمكن من خلال استغلال الطاقات البشرية المصرية والتكنولوجيا الروسية تدخل مصر عالم الثروة الصناعية الرابعة، حيث أن مصر مركز إقليمي متميز بين دول العالم.

وأشار حنفي، إلى أنه من وارد أن تتأثر مصر بالحرب الإيرانية الإسرائيلية إذا تفاقم الأمر ولم يحدث تسوية، فاستمرار هذة الحرب من الممكن أن يؤثر على سلاسل الإمداد للسلع، ويؤدي إلى تعطل التجارة بين مضيق هرمز وقناة السويس، حيث أن هذة المنطقة تحتوي على 30% من تجارة الحاويات في العالم وهو ما سيخلق ضغطا كبيرا على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد.



وأضاف حنفي، أنه حتى الآن لم يحدث الخلل المتوقع ولكن دائما ما تتخذ الحكومة المصرية موقف استباقي، قبل الأزمات، لتجنب الخلل المتوقع وتعمل على إيجاد أسواق بديلة إذا حدثت أزمة.

ويرى حنفي، أنه يجب أن يكون هناك تحالفات لوجيستية وتحالفات بين الموانئ العربية، لتجنب حدوث خلل في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرا إذا حدث خلل في حركة التجارة بالمنطقة سيكون التأثير كبيرا على قناة السويس، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي المصري.

وانطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة، ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، بمشاركة 20 ألف شخص من 140 دولة.





