كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأربعاء 18-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4127 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4815 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5502 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38520 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171112 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 275100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29 % إلى نحو 3378 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.