كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البصل، والكوسة، والباذنجان، والخيار، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والفلفل، والليمون، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و10.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 2 جنيه و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و33 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و40 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.