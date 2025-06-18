سان بطرسبرج- دينا خالد:

انطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

وتشارك مملكة البحرين في نسخة العام الجاري من المنتدى بصفة ضيف شرف، وهو ما يؤكد أهمية وثقل العلاقات بين موسكو والمنامة.

ويترأس وفد البحرين، الذي سيضم 80 شخصية، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي البحريني.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

وتتمحور جلسات المنتدى حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويأتي انعقاد الحدث في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع الخطوات في التحول الرقمي ومكافحة التغيرات المناخية وتوترات جيوسياسية.