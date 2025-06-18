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اليوم.. انطلاق منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا

10:02 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

انطلاق منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

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سان بطرسبرج- دينا خالد:


ينطلق اليوم الأربعاء منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يقام بدولة روسيا، ويشارك موقع "مصراوي" في تغطية أحداثه بوصفه مشاركا إعلاميا في المنتدى بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يعقد المنتدى في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025، بمشاركة 20 ألف شخص من 140 دولة.
ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي (SPIEF) منذ عام 1997، وعلى مدار السنوات الماضية، أصبح المنتدى رائدًا عالميًا للتواصل بين أوساط رجال الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه البرازيل والأسواق الناشئة عالميًا.


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منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي سان بطرسبرج روسيا
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