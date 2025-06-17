اللون الأحمر يخيم على أغلب البورصات الخليجية بإغلاق جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت إغلاقات البورصات الخليجية بنهاية جلسة اليوم، وسيطر اللون الأحمر على بورصات دول السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان؛ مدفوعًا بتأثر معنويات المستثمرين بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين إلى إخلاء طهران.

ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه المواجهات بين إسرائيل وإيران يومها الخامس على التوالي، كما غادر ترامب قمة مجموعة السبع في كندا قبل يوم من موعدها بسبب الوضع المتأزم في الشرق الأوسط، ما أثار موجة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية العالمية

- انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 1.41 % أي بما يعادل 153.22 نقطة ليصل إلى مستوى 10713 نقطة.

-حققت بورصة قطر، هبوطًا لمؤشرها العام بنسبة 0.51% أى ما يعادل 53.39 نقطة ليسجل مستوى 10411 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- انخفض مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.33 % أى ما يعادل 14.75 نقطة ليستقر عند مستوى 4520 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

- على نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضًا بنحو 0.64 %عند مستوى 5372 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي هبوطًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.50 % عند مستوى 9536 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

بورصات خليجية تقاوم وترتفع بشكل طفيف

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 0.62% أى ما يعادل 53.28 نقطة ليستقر عند مستوى 8679 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بشكل طفيف بنسبة 0.30 % أى ما يعادل 5.73 نقطة ليسجل مستوى 1910 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

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