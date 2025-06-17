سعر الذهب ينخفض بمصر رغم الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. ما السبب؟

كتبت- آية محمد:

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب حرب إسرائيل وإيران شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا بنحو 95 جنيها من نهاية تعاملات أمس حتى الآن، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4805 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، مقابل 4900 جنيهًا بمنتصف تعاملات أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4119 جنيهًا للجرام، وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4805 جنيهات للجرام، كما تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5492 جنيهًا للجرام.

تراجع الدولار

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لـ"مصراوي"، إن السبب وراء انخفاض أسعار الذهب هو تراجع سعر صرف الدولار في مصر، فبعد أن كان يلامس 51 جنيهًا، تراجع مرة أخرى إلى 50.2 جنيه، بالإضافة إلى شبه ثبات في سعر الذهب العالمي.

وأوضح منيب أن أسعار الذهب تحدد وفق عاملين أساسيين، هما: سعر أوقية الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ارتفع سعر الدولار بنحو 2% مقابل الجنيه خلال يومي الخميس والأحد ليلامس نحو 51 جنيها قبل أن يبدأ في التراجع بداية من الاثنين واليوم مع توقف الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب من السوق المصرية.

وأضاف لطفي أن سعر الذهب هو حاصل ضرب سعر أوقية الذهب عالميًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ولذلك عندما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي.

ضبابية المشهد

وأشار منيب إلى أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، سواء كانت ستستمر في الانخفاض أم سترتفع مرة أخرى، حيث إن الأمر يرتبط بما قد يحدث في الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو أمر غير قابل للتوقع في الوقت الحالي.

وأوضح أن السوق خلال الفترة الحالية يشهد حالة من التوازن، حيث اتجه عدد من المواطنين إلى بيع الذهب عند ارتفاع أسعاره لتحقيق مكاسب، وفي الوقت نفسه اتجه بعض المواطنين إلى شراء الذهب خوفًا من ارتفاع أسعاره مرة أخرى، ورغبةً في الحفاظ على قيمة أموالهم.

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