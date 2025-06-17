عمومية "ليسيكو مصر" توافق على دمج 3 شركات وتخفيض قيمة السهم لـ2.5 جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ليسيكو مصر عن موافقة الجمعية العامة غير العادية – المنعقدة اليوم – على دمج 3 شركات وهم شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، وشركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبي في شركة ليسيكو مصر وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 وهو التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج.

وبحسب الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، تقرر أيضًا الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (95 ) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة ليسيكو مصر- الشركة الدامجة- والشركات المندمجة.

وأضافت، أن عمومية الشركة وافقت على توزيع مجموع صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (95 ) لسنة 2018 والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24 يوليو 2024.

وبلغ صافي حقوق المساهمين في شركة ليسيكو مصر نحو 222.718 مليون جنيه، وصافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة ليسيكو للصناعات الخزفية سجلت نحو 34.47 ألف جنيه، وصافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الدولية بلغ نحو 29.72 ألف جنيه، صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الأوروبي وصل لنحو 14.12 ألف جنيه؛ بحسب الإفصاح.

وكما صدقت العمومية على تحديد رأسمال المصدر للشركة بعد الاندماج بمبلغ قدره 200 مليون جنيه وهو يمثل مجموع صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والمندمجة بعد تجنيب مبلغ 22.79 مليون جنيه وترحيله إلى الاحتياطيات في الشركة الدامجة.

واستكمل الإفصاح، أن العمومية وافقت على تعديل القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتصبح 2.5 جنيه بدلًا من 5 جنيهات.

وتأسست شركة ليسيكو مصر عام 1975. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992. متخصصة في إنتاج وتوزيع جميع انواع البلاط والسيراميك فى مصر و لبنان. لدى الشركة شبكة واسعة من الموزعين والعملاء والتجار المتخصصين فى 50 دولة بدول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.