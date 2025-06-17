بعد تصريحات ترامب بإخلاء طهران.. تباين أداء البورصات الآسيوية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصات الآسيوية تباين ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم؛ مدفوعة بتأثر معنويات المستثمرين بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين إلى إخلاء طهران.

وصعدت بعض مؤشرات البورصة بشكل طفيف مثل بورصات كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة بينما تراجعت بورصات الصين وهونج كونج وأستراليا.

ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه المواجهات بين إسرائيل وإيران يومها الخامس على التوالي، كما غادر ترامب قمة مجموعة السبع في كندا قبل يوم من موعدها بسبب الوضع المتأزم في الشرق الأوسط، ما أثار موجة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية العالمية.

بورصات تصعد بشكل هامشي

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية): أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على ارتفاع بنحو 0.12% ليغلق عند مستوى 2950 نقطة.

اليابان ( بورصة طوكيو ): أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.59% أى ما يعادل 225 نقطة ليستقر عند مستوى 38536 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – ارتفاعًا بنحو 0.57% أى بـ 22.18 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3930 نقطة.

بورصات تعكس الدفه وتهبط

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): انخفض مؤشر ASX 200 - بنحو 0.08% بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8541 نقطة.

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على متراجعًا بنسبة 0.34% مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 23980 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق هبوطًا بنحو 0.04 % عند مستوى 3387 نقطة بختام جلسة اليوم.

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