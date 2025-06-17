تعرف على طريقة إلغاء خدمات المحمول الترفيهية لجميع الشبكات

كتبت- آية محمد:

يتفاجأ عدد من مستخدمي خدمات الهاتف المحمول أحيانًا باشتراكهم في خدمات القيمة المضافة "الخدمات الترفيهية" دون علمهم أو موافقة مسبقة، وهو ما يؤدي إلى نقص مفاجئ في الرصيد أو إضافة رسوم غير مبررة إلى الفاتورة الشهرية.

وخدمات القيمة المضافة هي خدمات إضافية تقدم بجانب الخدمات الأساسية للمحمول، مثل خدمة الكول تون، أو الاشتراك في المسابقات، أو تلقي الرسائل الإخبارية أو الرياضية، مقابل رسوم يتم خصمها تلقائيًا من رصيد المستخدم أو إضافتها على الفاتورة الشهرية، وتسمي أيضًا بالخدمات الترفيهية.

وفي إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات المحمول، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كودًا موحدًا مجانيًا هو #155*، يمكن من خلاله الاستعلام عن أي من خدمات القيمة المضافة وإلغائها.

ويعمل هذا الكود مع جميع شركات المحمول العاملة في مصر "إي آند، وأورنج، وفودافون، ووي"، حيث يتيح للمستخدمين معرفة الخدمات المفعلة لديهم، وإلغاء غير المرغوب فيها دون الحاجة للتواصل المباشر مع خدمة العملاء.

وفي حال اكتشاف المستخدم وجود خدمات لم يقم بتفعيلها، وتبين له بعد الإلغاء أنه تم خصم مبالغ مالية مقابلها، فعليه التواصل مباشرة مع شركة المحمول التابع لها، وطلب استرداد المبالغ التي تم خصمها.

وإذا لم تستجب الشركة للطلب، يحق للمستخدم التوجه بشكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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