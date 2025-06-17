"مؤشر الشريعة الإسلامية" يرتفع 23% بعد عام على تدشينه.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

أرجح خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ "مصراوي" نجاح مؤشر الشريعة الاسلامية "EGX33 Shariah Index"، في تحقيق نمًوًا وصل إلى 23% خلال أول عام من تدشينه في يونيو الماضي إلى ضم المؤشر معظم الشركات القوية ذات الملاءة المالية الجيدة.

ومر عامًا على تدشين مؤشر الشريعة الاسلامية – في يونيو الماضي 2024 – ليحقق نموًا بنسبة 23% حيث فتح عند مستوى 2627 نقطة 23 يونيو 2024 ليسجل حاليًا مستوى 3229 نقطة، بإغلاق جلسة أمس.

وفي حال احتسبنا النمو على أساس أعلى نقطة محققة، نجد أن المؤشر EGX 33 حقق نموًا بنحو 31 %، حيث أعلى نقطة محقق للمؤشر عند مستوى 3435 في جلسة 10 يونيو 2025.

ويضم مؤشر الشريعة الإسلامية EGX 33، نحو 33 شركة من قطاعات مختلفة أبرزها قطاع العقارات وقطاع الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات.

قوة الشركات

قالت رشا محسب، مدير عام شركة "سفير" لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المدرجة ضمن مؤشر الشريعة متقاربة بدرجة كبيرة مع نظيرتها المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مشيرة إلى أن الفارق الرئيسي بين المؤشرين يتمثل في استبعاد قطاع البنوك من مؤشر الشريعة.

وفسرت كلامها قائلة: "إذا كان مؤشر الشريعة يضم معظم الشركات الموجودة في المؤشر الرئيسي – وهي شركات تعد من الأقوى في السوق من حيث الأمان والملاءة المالية – فمن الطبيعي أن يحقق المؤشر نموًا يدعم صعوده بهذه النسب."

وأَضافت محسب أنه على سبيل المثال سهم شركة "طلعت مصطفى" - وذلك لتوضيح مدى قوة الشركات المدرجة ضمن مؤشر الشريعة - حقق ارتفعًا لسهمه من 24 جنيهًا للسهم خلال ديسمبر 2023 إلى 53 جنيهًا لسهم حاليًا، مؤكدة أن النمو في أداء المؤشر جاء مدعومًا بشكل رئيسي بارتفاع أسهم الشركات ذات الوضع المالي القوي.

وحددت البورصة أوزان الشركات المكونة للمؤشر بعد ترجيح رأس المال السوقي بما لا يزيد عن 15% للشركة الواحدة، أكبرهم هم ( مجموعة طلعت مصطفى 15 % ، و السويدي إليكتريك 10.27% ، أبوقير للأسمدة 9.08% ، المصرية للاتصالات 8.46% ، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 7.02% ).

وأضافت محسب، أن فكرة تدشين مؤشر يتوافق مع مبادئ الشريعة جاءت بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين المتحفظين دينيًا تجاه التداول، مشيرة إلى أن المؤشر- وبعد مرور عام على إطلاقه - أثبت نجاحه في استقطاب مستثمرين جدد إلى البورصة المصرية.

وأكدت على أن هذا التنوع في أدوات الاستثمار المتاحة داخل البورصة ساهم بشكل كبير في دعم الأداء العام للسوق وزيادة أحجام التداول.

ارتفاع الطلب

وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن تحقيق مؤشر الشريعة لنمو ملحوظ يعود إلى أن بعض الشركات المقيدة به تتحرك عكس الاتجاه العام للسوق، مشيرة إلى أن هناك متعاملين يقصدون بعض الأسهم بعينها لأنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بما يؤدي إلى صعود سعر الأسهم.

وأضافت رمسيس، أن الطلب على أسهم هذا المؤشر شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ تدشينه، نظرًا لتوافقه مع الضوابط الشرعية، إلى جانب أن توزيعات الأرباح الخاصة بالشركات المدرجة ضمنه تعد سخية مقارنة بغيرها من القطاعات.

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