كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الأرز، وزيت الذرة، والدواجن، والفول، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والجبن الأبيض والرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.28 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 61.17 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.62 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 87.55 جنيه، بتراجع 3.46 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.82 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.95 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 58.21 جنيه، بتراجع 8.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.15 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.98 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 409.92 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.29 جنيه، بزيادة 6.39 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.67 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.56 جنيه، بزيادة 2.06 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.86 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 269.93 جنيه، بتراجع 3.57 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.46 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 97 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.