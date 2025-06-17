كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضار والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 2 جنيه و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و31 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا.