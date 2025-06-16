البترول توضح الخطة الاستباقية لتأمين احتياجات مصر من الغاز والمازوت

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والنفط في ظل التوترات الإقليمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تشغيل ثلاث سفن تغويز، اثنتان منها تعملان بالفعل في منطقة السخنة، سيوفر حوالي 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، مع استعدادات لربط السفينة الثالثة قريبًا.

وأوضح يوسف أن هذه السفن ستحقق توازنًا بين العرض والطلب على الغاز، مشيراً إلى أن مصر تنتظر سفينة تغويز رابعة بحلول يوليو لتلبية احتياجات محطات الكهرباء بالكامل.

وأشار إلى أن انقطاع الغاز الوارد من الشرق بسبب الصراع الإسرائيلي-الإيراني تسبب في عجز يتراوح بين 600 و650 مليون قدم مكعب يوميًا، مما دفع مصر للجوء إلى بدائل مثل السولار والمازوت.

وأكد يوسف أن مصر تعتمد على تعاقدات طويلة الأجل مع دول الخليج، خاصة الكويت والسعودية والعراق، لاستيراد النفط الخام، مع ميزات سعرية وتسهيلات سداد تمتد لتسعة أشهر.

وقال إن مخزونات ضخمة من النفط السعودي متوفرة في سيدي كرير مما يمنح مصر مرونة في مواجهة أي اضطرابات في مضيق هرمز، مضيفاً أن خطة طوارئ تشمل استيراد خامات بديلة من أسواق عالمية في حال انقطاع الإمدادات.