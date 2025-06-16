أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3.5% اليوم

كتبت- دينا كرم:

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3.5% مع سعي إيران إلى محادثات مع أميركا وإسرائيل لإنهاء الأعمال القتالية، بحسب ما نشرته "cnbc عربية"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تتراجع 3.8% إلى 71.45 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 4% عند 70.04 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قفزت بنسبة 7% مع تبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية حيث غذت مخاوف المستثمرين من أن القتال قد يعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع .

حيث شهد كلا المؤشرين أكبر تحركات لهما منذ عام 2022 عندما تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.