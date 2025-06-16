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منها أرز بسمتي ولاصقة فئران.. العامة للخدمات الحكومية تعلن بيع كبير بالمزاد العلني

04:26 م الإثنين 16 يونيو 2025

جمارك العين السخنة

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كتبت- منال المصري:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن بيع كبير بالمزاد العلني في جلسة مزاد يوم 29 يونيو الجاري لبضائع جمارك السخنة والسويس والأدبية.

وتشمل قائمة السلع المقرر طرحها للبيع بالمزاد العلني، أرز بسمتي وكيماويات ولاصقة فئران وماكينات صناعة وجنزير من معدن ورولات أحيال من الدائن مجدولة ورخام وورق وزنك وأقمشة وألوان ديكوريه ورفائع مطبخ وأسلاك مجدولة من معدن ومواتير كهرباء وقطع غيار سيارات وخيمة كاملة وشريط استك وكاوتش أجهزة كهربائية ورولات لدائن وحشو غير منسوج ولمبات ليد ولعب أطفال وخيوط وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

وتقام جلسة المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضى وسداد تأمين دخول المزاد عشرة آلاف جنيه و30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوما والبيع بدون عمولة والمعاينة أساس البيع تطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية.

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جمارك السخنة الهيئة العامة للخدمات الحكومية أرز بسمتي لاصقة فئران
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