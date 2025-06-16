كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الشركة العامة للبترول نجحت في تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة أبو سنان المتقادمة بالصحراء الغربية، بعد نجاح حفر البئر GPR-1X، الذي أظهر نتائج أولية مبشرة بإنتاج يومي يصل إلى 1400 برميل من الزيت الخام، ومليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من طبقة البحرية، إلى جانب إضافة 2 مليون برميل قابل للاسترجاع إلى الاحتياطي.

وأكد المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أن أعمال الاختبار جارية حاليًا على محطة الإنتاج، مشيرًا إلى وجود شواهد بترولية واعدة في طبقتي أبو رواش G وB، وفقًا للتسجيلات الكهربائية.

ويعد هذا الكشف هو الثاني خلال أقل من 3 أشهر في نفس المنطقة، بعد تحقيق كشف GPS في مارس الماضي، وهو ما يعزز أهمية توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في استكشاف الحقول المتقادمة، مؤكدًا أن الصحراء الغربية لم تبح بكامل أسرارها بعد، وأن توظيف التكنولوجيا الحديثة يفتح آفاقًا واعدة للاستكشاف في الحقول المتقادمة.

وفي الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، تم حفر 55 بئرًا في منطقة الصحراء الغربية، تم تقييم 50 بئرًا منها، وأسفرت النتائج عن 29 كشفًا بتروليًا جديدًا للزيت والغاز.

وبلغ حجم المخزون المضاف من هذه الاكتشافات نحو 118 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، و249 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بينما يقدر الاحتياطي القابل للاسترجاع بـنحو 32.7 مليون برميل من الزيت، و46.5 مليار قدم مكعب من الغاز.

كما تم ربط 26 بئرًا على شبكة الإنتاج، بمتوسط إنتاج يومي متوقع يبلغ حوالي 21.200 برميل من الزيت والمتكثفات، و62 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب بيانات تصريحات سابقة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

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