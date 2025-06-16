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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيض وارتفاع الدواجن والذهب

01:35 م الإثنين 16 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والسمك البلطي، واللحوم، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق 16-6-2025 (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

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خريطة الأسعار انخفاض اللحوم البيض الدواجن الذهب
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