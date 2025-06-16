إعلان

أسهم 6 شركات تقود المؤشر الرئيسي للبورصة نحو الصعود اليوم

11:28 ص الإثنين 16 يونيو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر سهم شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي – بقطاع المقاولات وإنشاءات هندسية - ارتفاعات المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 لتصعد بنسبة 3.32 % بمستهل جلسة اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.56 % عند مستوى 31138 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين، وسجل رأسمال المال السوقي مكاسب تصل لـ 18 مليارات جنيه بمستهل جلسة اليوم.

وجاء سهم شركة بلتون القابضة – بقطاع خدمات المالية غير المصرفية- في المركز الثاني لترتفع بنحو 2.59% ببداية تعاملات جلسة اليوم.

ويليها سهم شركة جي بى كوربوريشن – بقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات- بزيادة بلغت 2.52%، ثم تلاها سهم شركة مصر للالومنيوم – بقطاع موارد أساسية – بنمو بلغ 1.60% بمستهل جلسة اليوم.

وسجلت سهم شركة اوراسكوم للتنمية مصر – بقطاع العقارات- المركز الخامس مرتفعه بنسبة 1.44%، وليأتي بعدها سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية – بقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ – بارتفاع 1.33%، بمستهل بداية الجلسة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة أسهم الشركات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات