أسهم 6 شركات تقود المؤشر الرئيسي للبورصة نحو الصعود اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر سهم شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي – بقطاع المقاولات وإنشاءات هندسية - ارتفاعات المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 لتصعد بنسبة 3.32 % بمستهل جلسة اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.56 % عند مستوى 31138 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين، وسجل رأسمال المال السوقي مكاسب تصل لـ 18 مليارات جنيه بمستهل جلسة اليوم.

وجاء سهم شركة بلتون القابضة – بقطاع خدمات المالية غير المصرفية- في المركز الثاني لترتفع بنحو 2.59% ببداية تعاملات جلسة اليوم.

ويليها سهم شركة جي بى كوربوريشن – بقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات- بزيادة بلغت 2.52%، ثم تلاها سهم شركة مصر للالومنيوم – بقطاع موارد أساسية – بنمو بلغ 1.60% بمستهل جلسة اليوم.

وسجلت سهم شركة اوراسكوم للتنمية مصر – بقطاع العقارات- المركز الخامس مرتفعه بنسبة 1.44%، وليأتي بعدها سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية – بقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ – بارتفاع 1.33%، بمستهل بداية الجلسة.