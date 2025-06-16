:كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك في أنشطة الثروة المعدنية والبترول والبتروكيماويات والطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء استعرض بدوى المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة والتى تشمل العديد من الفرص الاستثمارية بكافة الانشطة البترولية وقطاع التعدين الواعد.

وأشار إلى أن صدور قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، والعمل على جعل مصر مركز إقليمي للصناعات التعدينية التكميلية بما يحقق قيمة مضافة سواء للثروات المعدنية الموجودة في مصر أو للثروات التعدينية الخام الموجودة فى الدول الإفريقية.

وأكد بدوى على أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات التي تحقق المصالح لكافة الأطراف.

وأبدى المهندس أحمد السويدي رغبة المجموعة فى الاستثمار في الثروات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين، وذلك من خلال إقامة صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة لهذه الثروات ، لافتاً إلى أن مجموعة السويدي تعمل فى أكثر من 40 دولة ولديها رغبة حقيقية في زيادة استثماراتها فى مصر فى أنشطة التعدين والطاقة الخضراء وخدمات أنشطة البحث والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات.