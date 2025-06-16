رأس المال السوقي يربح 18 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

حقق رأس المال السوقي مكاسب تصل لـ 18 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم، مسجلا 2.220 تريليون جنيه مقابل 2.202 تريليون جنيه بنهاية جلسة أمس الأحد.

وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفض أسهم 8 شركة مقابل ارتفاع أسهم 92 شركة في حين لم يتغير أسهم 97 شركة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.56 % عند مستوى 31138 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 4.60% عند مستوى 31016 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.