كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل، والخوخ البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والبرتقال الصيفي، والخيار، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 2 جنيه و7 جنيهات، بتراجع 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و31 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.