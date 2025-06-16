كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-6-2025، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و88 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و330 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.