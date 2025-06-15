شعبة الذهب تتوقع تخطي أسعار الذهب التوقعات لهذا السبب

كتبت- أمنية عاصم:

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب يعيش حاليا حالة من الترقب لما وصفه بـ"المجهول المخيف" بفعل زيادة حدة الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتداعياتها الوخيمة على المنطقة.

وأوضح خلال حديثه مع "مصراوي" أن صعود أسعار الذهب من المرجح أن يتخطى سقف التوقعات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف أن احتمالية اندلاع حرب كبرى - قد تكون عالمية- بين أطراف تمتلك أسلحة نووية؛ مما تسبب في كسر أسعار الذهب لسقف التوقعات.

ارتفع سعر الذهب بنحو 237 جنيها خلال أول 3 أيام من الحرب الإسرائيلية الإيرانية في السوق المحلي، ليسجل 4900 جنيهًا للجرام لعيار 21 حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وأضاف منيب أن سعر الصرف المحلي يلعب دورًا محوريًا أيضًا، إذ أن ارتفاع الدولار بنسبة 2% مقابل الجنيه انعكس بشكل مباشرة على أسعار الذهب المحلي ليرتفع بنسبة مماثلة.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد تراجع متوسط سعر صرف الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد بين بنوك مصر بنحو 84 قرشا إلى 50.67 جنيه لكل دولار بنهاية التعاملات مقارنة 49.83 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وأكد لطفي منيب على أن المرحلة الحالية "بات فيها كل ما لم يكن متوقعًا أمرًا وارد الحدوث"، مشددًا على أن الذهب المحلي يتأثر بشكل كبير بالتحركات العالمية للمعدن الأصفر".

الذهب العالمي

وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، "كان من المتوقع أن يواصل الذهب تراجعه ليقترب من مستوه في بداية العام، وهو 2600 دولار، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة غيرت مجرى التوقعات."

وأضاف أن الذهب العالمي بدأ العام الحالي بسعر 2600 دولار للأونصة، تزامنًا مع تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة، ومع إعلانه الحرب التجارية على الصين والاتحاد الأوروبي، قفز سعر الذهب إلى 3500 دولار في لحظة معينة.

لكن بعد إعلان هدنة لمدة 90 يومًا، وتأجيل القرارات الجمركية، ساهم في تراجع الأسعار مجددًا إلى نحو 3200 دولار للأونصة، قبل أن تعاود الصعود مجددًا نتيجة تطورات الأحداث.

وأوضح منيب أن عودة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد الأحداث عقب استهداف الطائرات الأوكرانية للمطارات الروسية، أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين من ضخ أموالهم في استثمارات مباشرة، ودفعهم مجددًا نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا؛ ما ساهم في ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى أن تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل مثلت عاملاً إضافيًا ساهم في زيادة سخونة المشهد السياسي، وبالتالي دفع أسعار الذهب العالمية نحو مزيد من الصعود.

وأوضح منيب أن البورصة العالمية أغلقت أبوابها مساء الجمعة بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، بينما جاء الرد الإيراني يوم السبت، ما يجعل من الضروري انتظار فتح البورصة العالمية فجر الاثنين لرصد انعكاسات تلك التطورات على الأسعار.

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