كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران، تسببت في قفزة بأسعار النفط العالمية، التي وصلت مؤخراً إلى 75 دولاراً للبرميل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذه الظروف تدفع الدول لتأمين مخزوناتها من الطاقة خوفاً من استمرار الأزمة، مما يزيد الطلب ويقلل المعروض.

وأوضح كمال، أن إيران، كمصدر رئيسي للمنتجات البترولية، تواجه صعوبات في التصدير بسبب التصعيد الحالي، كما أن دول الخليج المجاورة قد تشهد معوقات في تصدير النفط، خاصة إلى شرق آسيا.

وأشار إلى أن قانون العرض والطلب يحكم السوق، حيث يؤدي تقلص المعروض إلى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر، متوقعاً أن تصل أسعار النفط إلى 80 أو 85 دولاراً للبرميل خلال أسبوع إذا استمر التوتر.

وأكد كمال أن الحرب الحالية، التي يخوضها طرفان مسلحان، لن تطول أكثر من أسبوع بناءً على توقعاته، مشيراً إلى رسائل إسرائيلية تدعو لوقف إطلاق النار واللجوء إلى المحادثات.

وقال إن هذا الصراع يختلف عن النزاعات غير المتكافئة في غزة أو لبنان، لكنه حذر من أن استمراره قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، داعياً إلى تهدئة سريعة لتجنب تفاقم الأزمة.