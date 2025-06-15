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بعد أبو قير للأسمدة.. موبكو تبدأ صيانة لمصانعها بسبب تأثر إمداد الغاز

06:26 م الأحد 15 يونيو 2025

شركة أبو قير للأسمدة

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كتبت- منال المصري:
قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – "موبكو" بدء تنفيذ خطة صيانة مكثفة المصانع الشركة على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.

وبحسب بيان الشركة اليوم، جاء ذلك في ضوء نتيجة لتداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.

وأكدت موبكو أن الشركة ملتزمة بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينه وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

كانت شركة أبو قير للأسمدة أعلنت صباح اليوم أن الشركة قررت تنفيذ خطة لصيانة مصانعها تأثرا بإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وتداعيات الحرب بالمنطقة.

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أبو قير للأسمدة إمداد الغاز موبكو
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