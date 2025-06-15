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وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" تمهيدًا لتحركها وربطها بميناء السخنة

05:02 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
  • عرض 9 صورة
    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز Energos Power
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كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power"، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء العين السخنة.

ووفق بيان الوزارة اليوم، تأتى هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، من خلال إضافة وحدات تغييز جديدة قادرة على استقبال شحنات الغاز المسال المستورد وإعادة تغييزه وضخه مباشرة في الشبكة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغاز خاصة لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية خلال أشهر الصيف.

وخلال الزيارة شهد بدوى مدى تقدم الأعمال الفنية والتعديلات اللازمة للسفينة التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية، ووجّه بأهمية تعجيل إتمام التجهيزات مع الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأشار بدوي إلى أن مصر أصبح لديها الآن ثلاث سفن تغييز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما "Energos Power" – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية.

وأكد الوزير على استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف ضمان استقرار منظومة الإمداد لمحطات الكهرباء سواء من الغاز الطبيعي أو الوقود السائل (المازوت والسولار).

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كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ميناء الإسكندرية سفينة التغييز Energos Power
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