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مصر تبدأ ضخ 100 مليون قدم غاز يومياً للأردن لتعويض وقف إمدادات إسرائيل

03:23 م الأحد 15 يونيو 2025

الغاز الطبيعي

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كتبت- دينا كرم:

بدأت مصر في ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن بواقع 100 مليون قدم مكعب يومياً، لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بعد انقطاع الإمدادات الواردة من إسرائيل في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، بحسب ما كشفه مسؤولان في الحكومتين المصرية والأردنية لـ"الشرق بلومبرج"، مشترطين عدم نشر اسميهما.

وفي ديسمبر 2024، وقعت مصر اتفاقية مع الأردن، للاستفادة من البنية التحتية المصرية من وحدات التخزين والتغويز العائمة، لتأمين احتياجات عمّان من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين المقبلين، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

المسؤول الأردني أوضح لـ"الشرق" أن استيراد الغاز من مصر سيستمر لحين عودة ضخ الغاز الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يحدد أسباب أو مدة انقطاع الإمدادات، الذي بدأ فجر الجمعة الماضية.

وتعاني مصر والأردن من نقص حاد في الإمدادات، نتيجة تقليص عمليات الضخ عقب إغلاق حقل "ليفياثان" البحري في إسرائيل، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إيقاف توريد الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية من بينها الحديد، وتفعيل خطة طوارئ لمواجهة توقف الإمدادات.

وتعاني مصر والأردن من نقص حاد في الإمدادات، نتيجة تقليص عمليات الضخ عقب إغلاق حقل "ليفياثان" البحري في إسرائيل، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إيقاف توريد الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية من بينها الحديد، وتفعيل خطة طوارئ لمواجهة توقف الإمدادات.

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