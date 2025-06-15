كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والخوخ البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 3 و8 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و 9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 3 جنيهات و 12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و31 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و45 جنيهًا.