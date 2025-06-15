البورصات الخليجية تتكبد خسائر بالجملة خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصات الخليجية وسط تزايد الحرب بين إيران وإسرائيل، لتتصدر بورصة الكويت الانخفاضات بنحو 3.94% بمنتصف تداولات جلسة اليوم.

وفي فجر الجمعة، نفذت إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، شملت منشآت عسكرية ونووية شديدة الحساسية، إلى جانب اغتيالات طالت شخصيات بارزة من القيادات العسكرية والعلماء المتخصصين في المجال النووي، في واحدة من أعنف الهجمات منذ بدء التصعيد المتبادل بين الجانبين.

ولم تتأخر إيران طويلًا في الرد، حيث شنت هجومًا مضادًا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت بها عدة مدن داخل إسرائيل، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، في تطور ينذر بإشعال صراع إقليمي واسع.

انخفاض جماعي

- هبط المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" خلال منتصف تداولات جلسة اليوم بنحو 1.55% أي بما يعادل 168.29 نقطة ليصل إلى مستوى 10677 نقط.

- سجلت بورصة الأردن انخفاضًا لمؤشرها العام بنسبة 1.76% عند نقطة 2629 نقطة بمنتصف تداولات جلسة اليوم.

- حققت بورصة قطر، انخفاضًا لمؤشرها العام بنسبة 2.90% أى ما يعادل 308.21 نقطة ليسجل مستوى 10316 نقطة بمنتصف تداولات جلسة بداية الأسبوع.

- تراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.74 % أى ما يعادل 14.1 نقطة ليسجل مستوى 1903 نقطة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 3.94% عند مستوى 8510 نقطة خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم.

- انخفض مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 1.48% أى ما يعادل 67.31 نقطة ليستقر عند مستوى 4479 نقطة بمنتصف تداولات جلسة اليوم.

وتعد بورصتا السوق الإماراتي " دبي" "أبوظبي" إجازة رسمية اليوم وأمس تماشيا مع الأسواق الدولية وتبدأ العمل من جلسة الغد.

اقرأ أيضًا :

المؤشر الرئيسي للبورصة يهوى بـ 7.33% ببداية جلسة الأحد

106 مليارات جنيه خسائر.. البورصة تنزف في أول ساعة من بداية التعاملات

"إي اف جي القابضة" تقود قائمة تراجعات المؤشر الرئيسي بـ 10.75%