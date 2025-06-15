مدينة مصر توقع اتفاقية لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وإدارية بالسعودية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مدينة مصر للإسكان والتعمير ، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية وهيج العقارية المطور العقاري السعودي في إطار سعيها للتوسع الإقليمي وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة البورصة المصرية، جاء ذلك في مقر شركة وهيج العقارية بمدينة الرياض. حيث وقع الاتفاقية عن شركة مدينة مصر عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعن شركة وهيج العقارية راشد سعود الجدوع الرئيس التنفيذي.

وأضاف بيان الشركة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دراسة وتطوير مشاريع سكنية وتجارية وإدارية في السعودية، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمالية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز فرص التملك السكني وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كتعبير عن رغبة الطرفين في بناء شراكة استراتيجية واعدة.

وتابع الإفصاح، أن المذكرة تنص على إمكانية تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة في المملكة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مستقلة لكل مشروع تتضمن التزامات واضحة للطرفين.

وتأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عام 1959. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995م. ومتخصصة في مجال التطوير العقاري وقد بدأت الشركة بتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في مدينة نصر والمناطق المجاورة في محافظة القاهرة.