"أبو قير للأسمدة" تعلن بدء خطة صيانة بعد تأثر إمدادات الغاز للمصانع

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية أنه نتيجة لتداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع فقد تقرر بدء خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أكدت على أنها ملتزمة بالإفصاح عن أى مستجدات جوهرية في حينه وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 1976وتم إدراجها في البورصة المصرية 1994. وهي متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.