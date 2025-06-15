إعلان

"أبو قير للأسمدة" تعلن بدء خطة صيانة بعد تأثر إمدادات الغاز للمصانع

12:41 م الأحد 15 يونيو 2025

شركة أبو قير للأسمدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية أنه نتيجة لتداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع فقد تقرر بدء خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أكدت على أنها ملتزمة بالإفصاح عن أى مستجدات جوهرية في حينه وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 1976وتم إدراجها في البورصة المصرية 1994. وهي متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة أبو قير للأسمدة الغاز الطبيعي البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية