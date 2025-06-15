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106 مليارات جنيه خسائر.. البورصة تنزف في أول ساعة من بداية التعاملات

11:14 ص الأحد 15 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

سجل رأسمال المال السوقي خسائر تصل لـ 106 مليارات جنيه بمستهل جلسة اليوم، ليسجل 2.190 تريليون جنيه مقابل 2.296 تريليون جنيه سعر الإغلاق بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفض أسهم 141 شركة مقابل ارتفاع أسهم 1 شركة في حين لم يتغير أسهم 67 شركة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 6.15% عند مستوى 30512 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.36%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 7.10 %.

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