البترول: كسر في خط غاز بحي البساتين بدون خسائر بشرية

كتبت- دينا كرم:

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا بحدوث كسر في أحد خطوط الغاز الطبيعي المغذية لمنطقة بير أم سلطان بحي البساتين بمحافظة القاهرة اليوم السبت، وذلك نتيجة أعمال تجميع المخلفات باستخدام معدات ثقيلة بدون تنسيق مسبق مع شركة تاون جاس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الحادث أدى إلى اشتعال محدود في نقطة الكسر استمر حوالي 10 دقائق، حتى وصول فرق الطوارئ التابعة لشركة تاون جاس التي تمكنت من السيطرة على الموقف وعزل الخط وتأمين الموقع.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لم تحدث أي خسائر بشرية أو مادية جسيمة، بخلاف تلفيات محدودة في الخط جاري تقدير تكلفتها وإصلاحها بواسطة شركة تاون جاس.

كما شددت الوزارة على ضرورة التنسيق المسبق مع شركات الغاز عند القيام بأعمال حفر أو استخدام معدات ثقيلة بالقرب من منطقة حرم خطوط الغاز، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وتواصل الوزارة متابعة الموقف عن كثب مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة تاون جاس وكافة الجهات ذات الصلة بمنطقة حدوث الواقعة.