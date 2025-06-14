النفط يرتفع 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران

كتبت- دينا كرم:

قفزت أسعار النفط بختام تعاملات جلسة أمس الجمعة واستقرت على ارتفاع 7% مع تبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية مما غذت مخاوف المستثمرين من أن القتال قد يعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع، بحسب وكالة "رويترز".

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.23 دولار للبرميل، بارتفاع 4.87 دولار أي 7.02%، بعد أن قفزت في وقت سابق بأكثر من 13% إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 78.50 دولار، وهو أقوى مستوى منذ 27 يناير، وكان برنت أعلى بنسبة 12.5% عن الأسبوع الماضي.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 72.98 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بمقدار 4.94 دولارًا، أي بنسبة 7.62%، وخلال الجلسة، قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 يناير عند 77.62 دولارًا، وكان خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع بنسبة 13% عن مستواه قبل أسبوع.

وشهد كلا المؤشرين أكبر تحركات يومية لهما منذ عام 2022 عندما تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلنت إسرائيل أنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين يوم الجمعة، في بداية ما حذرت من أنها ستكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي، وتوعدت إيران برد قاسٍ.

بعد انتهاء التداول يوم الجمعة بقليل، أصابت صواريخ إيرانية مبانٍ في تل أبيب، إسرائيل، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة، كما سُمع دوي انفجارات في جنوب إسرائيل.

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي لوضع حد "للهجمات القادمة المخطط لها بالفعل".

وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتضرر وتواصل عملها.

تنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا، وتُصدّر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.

ووفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، لضخ المزيد من النفط لتعويض أي انقطاع، تُعادل تقريبًا إنتاج إيران.

وأثارت التطورات الأخيرة أيضا مخاوف بشأن الاضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي.

وقال بنك رابوبانك في مذكرة بشأن المضيق: "إن المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وإيران محصورة بالكامل في ممر صغير واحد للصادرات".

ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يعادل نحو 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.

وأضاف أن "التحرك الإسرائيلي تجنب حتى الآن البنية التحتية الإيرانية للطاقة، بما في ذلك جزيرة خرج، المحطة المسؤولة عن ما يقدر بنحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية".

وقال بين هوف، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك سوسيتيه جنرال"هذا يثير احتمال أن أي تصعيد آخر قد يتبع منطق "الطاقة مقابل الطاقة" حيث قد يؤدي الهجوم على البنية التحتية النفطية لأحد الجانبين إلى توجيه ضربة انتقامية للجانب الآخر".

وقال محللون يوم الجمعة إن إيران قد تدفع ثمنا باهظا لإغلاق مضيق هرمز.

ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على حرية مرور البضائع والسفن عبر المضيق البحري، إذ تعتمد صادراتها النفطية بالكامل على البحر، وقال محللون في جي بي مورغان إن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على علاقة إيران بعميلها النفطي الوحيد، الصين.

وأعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الجمعة أن مديري الأموال زادوا صافي مراكزهم طويلة الأجل في عقود النفط الخام الأمريكي الآجلة وخيارات التداول خلال الأسبوع المنتهي في 10 يونيو.

وزادت مجموعة المضاربين إجمالي مراكزها في العقود الآجلة وخيارات التداول في نيويورك ولندن بمقدار 15,157 عقدًا لتصل إلى 121,911 عقدًا خلال تلك الفترة.

وقالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع السابع على التوالي مع انخفاض العدد الإجمالي بمقدار 35 منصة أو 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض عدد منصات النفط بمقدار ثلاثة إلى 439 هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، في حين تراجعت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 113.

وفي أسواق أخرى، انخفضت الأسهم وكان هناك اندفاع نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأميركي والفرنك السويسري.