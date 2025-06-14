كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت 14-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و85 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 120 و180 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و330 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 120 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 190 و410 جنيهًا.